Troufám si říct, že jsem stále ještě na začátku, říká sokolovský naturální kulturista Lukáš Veitl

I přes koronavirovou pandemii, která doslova paralyzovala sport, však věří, že se vše navrátí zpět do běžných kolejí.

Fitness mi učarovalo ve 14 letech, ale začátky nebyly vůbec jednoduché, když se chce člověk pustit do něčeho nového, aniž by věděl, co a jak dělat, aby si nepřivodil nějaké zranění. Začal jsem studovat různé materiály, jak se správně starat o tělo, jaké živiny jsou tělu prospěšné a nejjednodušší variantou, jak to vše vstřebat. Bylo to prostě zkoušet na sobě a zjistit, jak mé tělo doopravdy pracuje a především co mu nejvíce vyhovuje. Tahle doba se někomu bude zdát dlouhá, ale to, abych se o svém tělu doopravdy něco dozvěděl, trvalo dlouhých osm let a troufám si říct, že jsem stále ještě na začátku, protože člověk se učí celý život.