Jak jsem se dostal od hraní fotbalu až k trénování? Po zvládnutí devíti tříd základní školy jsem úspěšně složil maturitní zkoušku na Obchodní akademii v Mariánských Lázních. V současné době pracuji na příjmu zboží v jedné nejmenované firmě. S fotbalem jsem začínal jako šestiletý kluk v Lubech u Chebu. Tam jsem hrál až do svých devatenácti let, než jsem si stačil přetrhat vazy v koleni. Tím moje hráčská kariéra skončila. Co si budeme povídat, nebyla nijak závratná. Do pozice trenéra jsem se dostal, dá se říct, omylem. Byl to vskutku dobrý omyl, jelikož společná radost, smutek a veškeré emoce, které již neprožívám na hřišti aktivně, mohu prožít alespoň z druhé strany.

