Zdroj: Dominik Hron

Na místě jsem někdy i od osmi hodin ráno do sedmi večer, takže tu strávím klidně celý den. Zabavit se přitom dá poměrně těžce. Jediné, co mohu dělat, je koukat na auta a pozorovat vše, co se okolo mě děje. Svačinu si musím nosit z domova, protože za městem není kam zajít. Nejhorší ale je, když je špatné počasí, protože i zákazníků je pak méně. To se samozřejmě odráží na výdělku. Naštěstí má ale stánek střechu, pod kterou se vždy mohu schovat a déšť přečkat.