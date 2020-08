A jaká je podle mě budoucnost? I když pro některé druhy to dobře nevypadá, situace není tak beznadějná. Společně s dalšími přírodovědci totiž nesleduji jen výskyt jednotlivých živočichů. Snažím se především vymyslet způsob, jak ekologickou situaci zlepšit. Řešení jsou známá, teď jde jen o to, jak je prosadit. Rád bych zpracoval například koncepci ochrany přírody Středočeského a Karlovarského kraje. Ještě předtím mě ale čekají další pracovní cesty. Ty mě tentokrát zavedou do východních Čech, kde budu pozorovat populaci křečků. (Dom)