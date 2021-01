Prvním miminkem narozeném v letošním roce v našem kraji je holčička jménem Zora. Narodila se v sokolovské porodnici a poprvé spatřila svět 1. ledna v 5.00 hodin. Po po porodu vážila 2020 gramů.

Dalším narozeným miminkem byl chlapeček, který přišel na svět v chebské porodnici pět minut poté. Jeho křestní jméno je Duc An a bydlí v Hazlově. Jeho porodní váha byla 3230 gramů. V karlovarské porodnici neměli 1. ledna do sedmé hodiny ranní žádný porod. Během silvestrovské noci vezli záchranáři tři rodičky s kontrakcemi do nemocnic. Rodičům prvně narozeného miminka slíbilo vedení kraje finanční dar ve výši 10 tisíc korun.