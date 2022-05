„I když jsem jel na první kemp, tak jsem pořád nevěřil, že bych se mohl dostat dál,“ prozradil Černoch, že s nominací na svátek hokeje nepočítal. Nominace však mile překvapila i Jakuba Fleka.

„Samozřejmě jsem měl velikou radost a hrozně se na to těším. Stejně jako minulý rok jsem to absolutně nečekal. Možná to bude znít divně, ale pořád jsem si říkal, že ta konkurence je tam opravdu veliká,“ přiznával Flek, že konkurence byla nabitá.

„Bylo jasné, že přijede dost kluků z Ameriky, takže jsem se na to snažil nějak nemyslet, snažil jsem se předvádět maximum a doufal jsem, že to vyjde,“ přiblížil Flek.

Už v přípravných turnajích se v některých duelech představili energetici bok po boku, teď si vše mohou zopakovat. „Jsem hodně rád, i za Jirku. Těmi výkony, co předváděl v přípravě, si to určitě zasloužil a já jsem mu to hrozně přál,“ neskrýval Flek radost z nominace svého klubového parťáka. A jinak to neměl ani Černoch.

„Jsem rád, že tam budu s Flíčkem. Spoustu kluků znám i z loňska a poznali jsme se nyní během těch šesti týdnů. Už se vytvořila parta, znám se se všemi. A tím, že tam bude ještě Flíček, kterého znám dva a půl roku, co hraji za Karlovy Vary, tak je to o to lepší,“ upozorňoval hokejový premiant.

A letos vzhledem k úspěšné přípravě, může pomýšlet česká reprezentace na medailový zisk. „Nebál bych se říct, že tým na to máme, v týmu máme opravdu skvělé hokejisty,“ vypočítával závěrem Flek.