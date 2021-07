Ivana Kalinová | Foto: DENÍK/Archiv KD

Krajská koalice, bičovaná smrští stížností, se ale opravdu nemohla divit nabroušené, především anoistické opozici, že jí klade provokativní dotazy a přípravu transformace regionu přirovnává k rozkrádání dotací z ROPu či k vyhlášené ostudné losovačce na KV Arenu. Někteří koaliční zastupitelé zmínili žumpu, cestu nikam a neskrývali zklamání. Mohli si ho odpustit, protože tahle téměř nekonečná hádka se vůbec nemusela odehrát. Opozici stačily konkrétní odpovědi na konkrétní dotazy, kdo, co a proč, což se nestalo. A že jí verbální cvičení o transparentnosti, souladu, nastavených pravidlech a bla, bla bla vytáčelo k vzteku a do běla, tomu se není co divit.