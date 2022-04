Nechme to koňovi. Nebo Andreji Babišovi, chtělo by se dodat po jeho milionovém příspěvku na sochu Karla IV. Prvotní záměr Rotary klubu, který byl u zrodu vzniku tohoto uměleckého díla, byl určitě bohulibý a také nečekaně lidský. Byl to prostě projekt pro skutečné karlovarské patrioty, protože to měli být právě místní lidé, kteří do vyhlášené veřejné sbírky na sochu přispějí. A vlastně oněch osm milionů, které skulptura stojí, sami uhradí. V Karlových Varech, kde město platí kdeco, a někdy i totální blbiny, úkaz téměř nevídaný.