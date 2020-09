Nevyzpytatelná jsou ovšem i nařízení, kterými se vláda snaží šíření koronaviru nějakým způsobem zamezit. Zatímco v první vlně byl v celém tom chaosu alespoň nějaký řád, přes který se však v opatřeních většina Čechů stejně postupně ztrácela, tak teď už se v tom nevyznají ani odborníci. Tak nějak to zkrátka vypadá, že jako celá země směřujeme k plošnému promoření. Stačí porovnat málo, aby si člověk řekl, že tady fakt něco nehraje.

V létě, kdy byla česká země ještě za premianta v boji s covidem, byly i venkovní akce regulované. Na Karlovarské kulturní léto se dostala jen tisícovka platících (včetně malých dětí, které by jinak měly vstup zdarma). Na festivalu Rock in Roll byli návštěvníci striktně rozděleni do dvou zón a navzájem se nemohli setkat. O pár týdnů později, kdy jsou Česku zamykány brány do okolních zemí kvůli lámání koronavirových rekordů, jsou vpuštěny do karlovarských ulic na akci Vary září tisícovky lidí bez podmínky použití roušky. Tělo na tělo se mačkají, aby viděli světelnou produkci ve Smetanových sadech, tělo na tělo se lepí i před hotelem Thermal, kde bylo v pátek snad ještě více lidí než při zahájení filmového festivalu.

Je super dát lidem zábavu. Ale každá sranda někdy končí. A tak hlavu vzhůru! Protože v karanténě nakonec stejně skončíme všichni.

Jana Kopecká, šéfredaktorka Karlovarského deníku