Z původní letní scény, kterou nadšenci za pomoci magistrátu opravili a zprovoznili po 11 letech v roce 2011, je po ortelu současných radních opět zpustlý a chátrající areál. Který nebude opraven (příliš drahé), provoz nebude obnoven (příliš náročné), ale ani prodán (opravdu?)… Areál bude zkrátka zakonzervován (peněz netřeba). Takže zde máme velmi lukrativní pozemkovou konzervu, již otevře až vize některého osvíceného karlovarského politika. A dál? Dál bylo třeba zklidnit emoce, protože o kino lidé přijít nechtěli. Ovšem plán současné koalice zprovoznit menší letní scénu v areálu Rolava znovu narazil na odpor. Takže na něj pro jistotu někteří radní rychle zapomněli. Tuto myšlenku, jak jinak, opět zakonzervovali. Jenomže špatně. Unikla do Staré vodárny. V anketě na využití tohoto areálu je totiž mimo jiné i dotaz, zda by zde lidé chtěli navštěvovat (a teď pozor) kino pod širým nebem. Úžasná šifra. A kde tedy to kino bude? Stále nevíme, ale přát si jej (a zdarma) prý můžeme, a to kdekoliv. Tak co třeba na magistrátu? Vždyť tady už denně hrají fakt strhující biják.

Ivana Kalinová, redaktorka Karlovarského deníku

