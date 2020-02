Polsko je dnes zemí, kam se jezdí pro naději, že na tom s tou naší demokracií nejsme ani po letech babišobačování zas tak špatně. Moje žena na to s trochou té české nadřazenosti říká, že přece se nebudeme srovnávat s Polskem, že ona nás chce srovnávat s Německem nebo Rakouskem.

Ale já jí na to většinou opáčím, že Polsko je dnes zemí s námi srovnatelnou, a byly doby, kdy na tom bylo z hlediska demokracie už i lépe než my. Ten sešup za poslední roky je ale obří, a hlavně, jak říká i místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová (ano z ANO), strašně rychlý.

Úplně nejrychlejší byl v polských veřejnoprávních médiích, která už pro jistotu byla přejmenována na „státní“. Jenže v pojetí Kaczynského a PiS to znamená vládní a stranická. Hned tam vyhodili všechny nepohodlné, nejen šéfy, ale i řadové novináře.

Podle znalců to sice není ještě tak strašná partajní masáž jako v maďarském „orbánově“, ale jednostranná propisácká propaganda to je. Naštěstí jsou v Polsku stále odbojná nevládní média. Těm nominanty PiS ovládané stovky polostátních podniků nedávají inzerci. Ale nestačí to.

Teď se do „státní“ televize a rozhlasu nasypou vedle koncesionářských poplatků přímo státní peníze. V přepočtu 12 miliard korun. Je to 12 miliard na korumpování novinářů, kterým mohou takto vyfutrovaná vládní média dát vyšší platy, lepší podmínky. Stačí psát o demontáži polské demokracie jako o „dobré změně“. U nás si Babiš média aspoň koupil ze svého. A pak že u nás není líp. Jděte do Polska! Ale hlavně netahejte to Kaczyn- ského dnešní Polsko sem.