Komunální volby mají Karlovaráci už pár dní za sebou. Co naplat, že lidé mají právo volit toho, koho chtějí ve svém zastupitelstvu, mohou křížkovat a kroužkovat, stejně pak ale koaliční jednání mohou dopadnout naprosto jinak, a zastupitelem se tak může stát i ten, kdo od lidí nedostal dostatečný počet hlasů na získání mandátu.

Právě to se nyní odehrálo v Karlových Varech, kde ze zadnějších pozic Karlovaráků „přeskákali“ do zastupitelstva lidé, které občané nevolili. Jenomže v případě Karlovaráků nejde jen tak o někoho, ale o šéfa hokejového klubu, který se díky uvolněnému postu má stát navíc náměstkem primátorky. A prý dokonce pro majetek.

Taková je zkrátka politika, takové jsou volby a následná česká koaliční jednání, která nemusí respektovat přání voličů. Je to vysoká matematika, kde není prostor pro občany. Možná by to bylo ale celé čistější a věrohodnější, kdyby se o potřebném uvolnění pozice pro manažera HC Energie nemluvilo mnohem dříve, než nakonec Jakub Novotný oznámil svou rezignaci.

Jana Kopecká, šéfredaktorka Karlovarského deníku

