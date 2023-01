Je to nízkou kvalitou života, menším počtem vzdělaných lidí, nebo jen uhranutím Babišovou volební kampaní vybičovanou hrubostí a často omílanými planými sliby? V každém případě i ve druhém kole prezidentských voleb Karlovarský kraj, v němž opět přišlo k volebním urnám nejméně voličů v celé České republice, znovu podpořil šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Ten v tomto regionu Petra Pavla porazil, ale na rozdíl od prvního kola velmi těsně.

Ovšem s výjimkou Karlovarska i samotných Karlových Varů, které se k Babišovi znovu otočily zády. Vzhledem k tomu, že v tomto lázeňském městě už druhé volební období vládne ANO, je zde Pavlovo vítězství více než obdivuhodné. Ale nabízí se otázka, zda tady Pavel nezabodoval právě proto. Babiše odmítli už podruhé i v Mariánských Lázních, naopak Cheb si získal, byť právě toto za covidu sužované město Babišova vláda ignorovala.

Historicky nejhorší kraj ve všem má být prvním cílem nového prezidenta

Také některé krušnohorské obce, v nichž vyniká Boží Dar, daly šéfovi ANO jasně najevo, že o budoucí hlavě státu mají zcela jiné představy, než jim on sám může nabídnout. Na Božím Daru prohrál Babiš drtivě, Pavel tam získal téměř 90 procent hlasů. A tak by se chtělo říci v duchu klasika, i v Karlovarském kraji lidé naznali, že s prezidentem Babišem by bylo něco špatného ve státě českém…

Ivana Kalinová, redaktorka Karlovarského deníku