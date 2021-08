Nájezd agresivního řidiče na muže, který řešil dopravní omezení minulý týden, útok narkomana nožem na policistu v Sokolově začátkem července jen dokreslují obrázek, k jak vyhroceným situacím v regionu v poslední době opravdu dochází.

Mnozí zdravotníci nebo záchranáři mluví o tom, že konec lockdownu dělá s lidmi divy. Chtějí dohnat pronuděné večery u počítačů a mobilů a chovají se mnohdy jak smyslů zbavení.

Zaplať pánbůh, že ne všichni máme potřebu něco dohánět. To by to pak u nás taky mohlo vypadat jako v americkém sci-fi filmu z roku 2013 Očista, kdy během jedné jediné noci v roce je možné beztrestně i zabíjet.

Jana Kopecká, šéfredaktorka Karlovarského deníku