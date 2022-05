Jáchymov má na rozdíl od mnohých obcí jednu velkou výhodu, kterou je panenská okolní příroda. A právě ta by mohla nabídnout více, než je tomu tak nyní. A dá se na tom dokonce i slušně vydělávat. Proto se už před lety objevil záměr postavit na vrcholu Klínovce stezku v oblacích, která by lokalitu více zatraktivnila a nasypala by do jáchymovské pokladny, která je hodně děravá, nějakou tu korunu navíc.

Zásadní obrat: Referendum ke Skywalku na Klínovci se nekoná

Jenomže ekonomika a příroda si v tomto směru příliš nerozumí, a tak není divu, že lidé vloni při referendu dali Skywalku stopku. Běžný občan by se domníval, že když jednou lidé o stezce v oblacích ve veřejném hlasování řekli ne, bude to směrodatné. Opak byl pravdou, a tak se zrodil nápad udělat jiné referendum, v němž prodej nahradil pronájem. Leckomu se tak může vloudit myšlenka, že ačkoliv je takové pořádání už druhého hlasování zákonné nebo ne, zda se tím nechtělo někomu vyhovět. Vše nakonec zhatil nouzový stav. Otázkou tak nyní zůstává, jak bude záměr Skywalku posuzován po volbách a kdo vlastně na jáchymovské radnici usedne.

Jana Kopecká, šéfredaktorka Karlovarského deníku