Jana Kopecká | Foto: Deník

Doby, kdy Jáchymov uchvátil celý svět díky svému stříbrnému tolaru, jsou dávno pryč. Přitom právě toto město dalo světu další mnohá prvenství, která se vesměs týkala hornictví. Jenomže hornictví už dávno tuto bránu do Krušných hor neživí, a kdo může, dá raději městu navždy sbohem. Také to podle toho vypadá, ruina vedle ruiny, které jsou připraveny na odstřel, střídají uvolněné parcely po těch domech, co už se k zemi sesuly.