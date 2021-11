Ivana Kalinová | Foto: Archiv Ivany Kalinové

Že by se mezinárodní filmový festival vrátil do Karlových Varů v listopadu, to by čekal málokdo. Většinou jde o silný týdenní filmový zážitek na přelomu června a července a pak se na rok film z lázní až do začátku příštího ročníku stěhuje. Letos je to všechno jinak. Pandemie změnila termín konání přehlídky a posunula ji na konec srpna a film v Karlových Varech zůstává i v listopadu. A s programem, který v této, opět covidově zjitřené a nervní atmosféře pohladí po duši. Doladit film vážnou živou hudbou, a to v podání špičkové České filharmonie, byl nápad, který je stejně skvělý jako toto symfonické těleso.