Karlovy Vary dlouhé roky porušovaly vyhlášku o nočním klidu a doposud si toho nikdo z odpovědných nevšiml. Co čert nechtěl, kvůli problémům s nočními kluby v centru na sebe město ukázalo prstem, když si vyhlášku o omezení činnosti podniků nechalo posvětit od Ministerstva vnitra.

Dalo by se říci, že Karlovaráci, kteří marně poukazují na to, že se o víkendech nemohou vyspat, a v poslední době je jedno, zda bydlíu Thermalu, Rolavy, KV Areny či Alžbětiných lázní, protože všude tam se pořádají rušné akce až do půlnoci, se dočkají zaslouženého klidu. To je ale omyl, protože výjimku dostanou právě ty akce, které lidem nejvíce ztrpčují život. Obyčejní pořadatelé se budou muset zařadit pod Karlovarské kulturní léto (KKL), nebo budou mít utrum. Tak tomu se říká spravedlnost.

Ano, je pravda, že Karlovy Vary a lidé, kteří se chtějí bavit, si zaslouží, aby město žilo. A k tomu hlučné kulturní akce zkrátka patří. Vysvětlete to ale lidem, kteří nechtěně poslouchají až do půlnoci každý pátek, každou sobotu produkci KKL. To se mají odstěhovat? Nehledě na to, že nová vyhláška nahrává jen zase hrstce vyvolených, kteří se v karlovarské kulturní branži pohybují.