Letošní návštěvnost v kraji se v hotelech zvýšila a podle počtu hostů skončil tento region sedmý. To je ta dobrá zpráva. Dále už je to horší, protože ta tři prokletá „nej“ zůstávají. Jsme nejmenší, nejchudší a intelekt některých zdejších obyvatel také není nic moc. Stejně jako některých politiků. Přitom bychom měli tolik co nabídnout.