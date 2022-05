Lázně Kyselka chátrají už třicet let. Jejich sláva uhasínala postupně od začátku 20. století, ale nejhorší zlom je potkal až po revoluci, kdy se postupně začaly privatizovat. Rozprodej, jak je všeobecně známo, se totiž vůbec nezdařil, a tak dnes historické objekty vypadají tak, jak vypadají.

Několik let se o jejich záchranu snaží obecně prospěšná společnost, jenomže její úsilí pozná jen skutečný odborník. Do správy společnosti totiž spadá devět domů, které se pomalu rozpadají před očima. Společnost ale ročně disponuje pouze přibližně devíti miliony korun, které se snaží mezi objekty spravedlivě rozdělit. Kdyby se totiž soustředila jen na jeden, ostatní by mezitím spadly.

Nejdříve ve Staré Roli umyli ulice, za pár minut sem najeli kopáči

A tak jsou samozřejmě ti, kteří se lázně snaží opět postavit na nohy, rádi za každý dílčí kus opravy. Je to opravdu mravenčí práce. Pak přijde ale někdo, kdo se neštítí ukrást pár kousků nového měděného plechu, a ještě se mu při tom podaří objekt zapálit. Řeč je o Mattoniho vile, kde vloni společnost na střeše osadila novou římsu, ta ale kvůli zlodějům na začátku roku ze tří čtvrtin shořela. I když finanční škoda není tak vysoká, jde o kus odvedené práce, která přišla vniveč, společnost bude muset římsu znovu osadit, a tak se zpozdí s jinde naplánovanými pracemi o několik měsíců. Kdyby se ale policii podařilo pachatele dopadnout, mohli by si svůj trest odpykat právě v Lázních Kyselka.

Jana Kopecká, šéfredaktorka Karlovarského deníku