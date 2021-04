Krušné hory jsou opravdu mimořádné, což je důvodem hned několika přísně chráněných přírodních lokalit. Žít v nich nemůže každý, protože ačkoliv jejich název nemá s obtížností nic společného, podnebí je natolik krušné, že bydlet tu mohou jen ti otrlí.

Přesto přese všecko se stávají tyto hory terčem developerů a moderních investorů, kteří z místní doposud téměř nepostižené přírody chtějí vytěžit maximum. A to doslova. Ano, okolí Potůčků a nejen jich je na nerostné suroviny bohaté, o čemž se přesvědčili už naši předci. Ti ale dolovali z hor jen minimum, protože na to neměli techniku a logistické nástroje, jako jsou dnes. Otázkou zůstává, zda by drancovali přírodu ve velkém i oni, kdyby takové možnosti měli. S moderní dobou, stroji i možností přepravy totiž těžba nerostných surovin dostává zcela jiné rozměry. Je ale skutečně potřeba vytěžit vše pod povrchem a vydělat na tom balík? Těžit se dá i jinde a v Krušných horách je lepší kochat se krásou divoké přírody.

Jana Kopecká, šéfredaktorka Karlovarského deníku