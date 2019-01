Karlovarský kraj — Vyjádření Heleny Kotkové, asistentky senátora.

Zamýšlím se nad novým trendem současnosti – štvavými články, diskusními příspěvky či inzercemi. Mnohdy jsou pod nimi „podepsáni“ pouze občané Karlových Varů, smyšlené osoby nebo jsou zcela anonymní.

Vychází mně, že jsou politickou objednávkou těch, kteří nedokáží regulérně soutěžit o přízeň voličů a namísto pozitivní kampaně a propagace konstruktivního volebního programu zahájili „hon na čarodějnice“ — na potenciální „soupeře“.

Z mnoha bych ráda zmínila největší blud poslední doby, spojení senátora Horníka s komunisty. Podotýkám, že Jan Horník spolu se senátory Štětinou a Mejstříkem je iniciátorem petice ZRUŠME KOMUNISTY a zároveň předkladatelem zákona O zákazu užívání symbolů komunismu! Skutečnost, že některé jeho výroky jsou nepochopené či nějakým způsobem zkreslené nebo špatně interpretované, je zdrojem dezinformací a šířením nepravd a pomluv.

Ve skrytu duše stále doufám, že je mezi námi dost slušných lidí, kteří dobře vidí, dobře slyší, dobře uvažují amimojiné se dokáží zamyslet nad tím, proč tyto štvavé články vycházejí. Proč se tak „KDOSI“ bojí těch, proti kterým jsou zaměřeny. Bojí se jenom o své posty a teplá místečka nadstandardně placená, nebo snad ztráty možnosti „něco“ ovlivňovat a na tom pak profitovat?

Nějak se necítím svobodná tam, kde stále funguje cenzura, kde stále ruka ruku myje, kde se stále musím o něco bát! Špatně se dýchá v atmosféře plné strachu, kdy mohu očekávat cokoliv — i to, že mi listonoška přinese obálku s trestním oznámením za legitimní činnost, kterou můj odstřelovač účelově zkresleně interpretuje.

Není to jenom jedna osoba, ale celý tým lidí, kteří se specializují za peníze daňových poplatníků na tyto zášť budící kampaně proti svým politickým „soupeřům“. Je to hejno bezejmenných přisluhovačů novodobého režimu, který se nemálo podobá tomu předešlému. Také využívá hrozeb ztráty určitých výhod nebo zaměstnání, vzbuzuje pocit strachu o sebe a své blízké, oklešťuje to jediné, co je v demokracii tak cenné — svobodu.

Tyto praktiky sklízí své úspěchy pouze tehdy, necháme- li si je líbit. Přihrbíme-li se, svěsíme hlavy, přestaneme vidět a slyšet. Jako brouci budeme přežívat den po dni a svým dětem opět začneme říkat, ať si dávají pozor na pusu a do ničeho se raději nepletou, protože CO KDYBY!

Vyřčené slovo dokáže způsobit mnohé, může mít takřka až likvidační důsledky. Veřejné mínění vytváří obraz, který se skutečnosti vůbec nemusí podobat. Účelově natočená reportáž či sepsaný článek vás odstřelí během krátkého časového úseku, důmyslně vám vytvoří takovou „mediální“ masku, která se často natrvalo obtiskne do paměti veřejnosti. Drápek je zaseklý — teď už stačí jen sem tam prsknout jedovatou slinu. Dílo zkázy je dokonáno. Pes si od vás kůrku nevezme.

Vnímáte tu bezmoc a beznaděj? Slyšíte to posměšné skřehotání „mocných“?

A pomluvy, upravené polopravdy a přetočené informace se šíří tak rychle! Jste odvařený na zbytek svého života. Ať uděláte cokoliv bohulibého, vždy budete působit nevěrohodně a sklidíte jen nenávistné poznámky.

Jaká je obrana?

V situaci, kdy jste tím odstřeleným, už žádná. Ale můžete se vyhnout přiléváním oleje do ohně rozdělaného pod další obětí, z vlastních rukou. Pátrejte po souvislostech, nedejte na líbivá slova z úst „ďáblů–našeptávačů“, udržte si rovnou páteř a nezakalené vědomí, posuzujte informace objektivně.

Je na nás, jak si poradíme s fenoménem této doby jít za svým „soustem“ po tělech druhých, jestli i díky naší netečnosti budou dál přibývat lidé určení k likvidaci.

Účty si musí platit každý sám za sebe — i ti, kteří zatím účty vystavují druhým za to, co si nikdy neobjednali.

Helena Kotková

asistentka senátora