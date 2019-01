Karlovarský kraj — Vyjádření Jana Horníka, Jaroslava Růžičky a Jiřího Morávka ze sdružení Alternativa pro kraj.

Nelze mlčet a nečinně přehlížet politické eskamotérství hejtmana Pavla, které předvádí ve spojitosti se zveřejněním výsledků forenzního auditu krajského zdravotnictví řízeného ODS a ČSSD.

Televizní divák hlavních středečních večerních zpráv ČT 1 musel zvystoupení hejtmana Pavla notně nabýt dojmu, že je to právě on a Rada Karlovarského kraje složená ze zástupců ODS a ČSSD, kteří jsou nemile překvapeni výsledky auditu vKKN a.s. a proto již přijali „razantní“ opatření pro nápravu minulého a současného stavu. Paradoxně se prezentují vmédiích jako ti, kteří nastoupili vkrajské nemocnici „srdnatý boj“ spletichami všeho druhu. Jenže pořád nejsou schopni připustit, že tento boj musí vést především na své úrovni a vlastně proti sobě samým.

Řízení a kontrolní činnost KKN a.s. totiž delegovala Rada kraje na Dozorčí radu KKN a.s. vníž zasedali hejtman Pavel (ODS), radní zodpovědný pro oblast zdravotnictví Mutínský (ODS) a radní Horký (předseda DR za ČSSD). Všichni dnes kroutí hlavou jak Alenka vŘíši divů.

Co se to vté krajské nemocnici vlastně dělo. Ti, kteří na jasně prokazatelné nešvary při jednáních Zastupitelstva kraje a pomocí tisku opakovaně upozorňovali, byli zesměšňováni a důsledně politicky zadupáváni do země. Praktiky některých zastupitelů došly tak daleko, že se jimi snažili znemožnit vystoupení opozičních zastupitelů, především pak Růžičky, Morávka a Horníka, a to i přesto, že zastupitel Horník jako senátor má ze zákona právo vystoupit na krajském zastupitelstvu kdykoliv.

Takovéto konání vládnoucích koaličních zastupitelů jasně veřejnosti ukazuje, jak je vlastně myšlena demokracie MADE IN ODS. Nejenom tyto skutečnosti lze samozřejmě doložit zvukovými záznamy z jednání krajského zastupitelstva.

Nedělejme si iluzi, že ODS a ČSSD se vnašem kraji změní. Vše je jen hra na čas.

Trochu popela teď na hlavu neuškodí a po volbách bude osm let zajetý koaliční model pokračovat. Dokonalým vysvětlovacím scénářem se tyto strany snaží zvoličů udělat bezhlavé stádo, aby mohly nadále pokračovat vkrajské koalici a ve svých pletichách nejenom ve zdravotnictví. Jejich krajské vládnutí až moc připomíná organizované spolčení některých lidí parazitujících na veřejných statcích, které nejenom, že prorostlo až do nejvyšších pater krajské politiky, ale bylo a je ztohoto patra řízeno a ovládáno.

Toto je reakce nás tří zastupitelů na nestoudné chování a mediální výstupy vedení Karlovarského kraje servírované odborné a laické veřejnosti. Omlouváme se těm krajským zastupitelům, kteří by se těmito řádky mohli cítit dotčeni, protože někteří ustáli nerovný boj se svými všehoschopnými vůdci a politickými sekretariáty. Nepodlehli stranickému hlasovacímu stroji a i oni jsou dnes přinejmenším morálními vítězi nad arogancí moci krajské vlády ODS a ČSSD. Díky za politickou slušnost Tomáši Vylito a Petře Máji.

Kvlastnímu forenznímu auditu se vyjádříme až po jeho obdržení a podrobným se seznámením sjeho obsahem.

Jan Horník, Jaroslav Růžička a Jiří Morávek

kandidáti Alternativy pro kraj

pro nadcházející krajské volby