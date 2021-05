Ne každý člověk musí být hned ekologický fanatik, aby nepochopil, co je pro přírodu a živočichy, kteří tu žijí mnohdy déle než samotný člověk, moudré, dobré a vhodné. Člověk si své působení na této planetě ale vykládá po svém a počíná si leckdy jako mocipán, který má větší práva než příroda.

Nejinak je tomu bohužel i v případě výstavby logistického centra v obci Hory, kde doposud převládala a vyhrávala rozumná výstavba nad zájmy megalomanských developerů.

To vše ale má být minulostí, protože realizace hal, které mají sloužit pro internetový prodej, je stále více reálnější. Co naplat, že tam loví chráněný luňák, vždyť tam nehnízdí, tak ho stovky nákladních aut denně přece při jeho lovu rušit nemohou. A že si tam doposud vesele žijí vzácní obojživelníci? No, tak budou žít asi i dál, i když jim zmizí vodní plochy.

Černé na bílém – nezávislý posudek, kterému i krajští úředníci dali za pravdu, totiž říká, že zásobovací haly nebudou mít na kvalitu životního prostředí zásadní vliv. Je to ale poněkud divná matematika… Vždyť i zvířata ze zoologických zahrad během koronavirové pandemie dokázala, že potomky plodí daleko lépe, když na to mají klid. Jana Kopecká, šéfredaktorka Karlovarského deníku