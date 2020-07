/KOMENTÁŘ/ Karlovy Vary velmi stojí o ruskou i arabskou klientelu, protože vedení města dobře ví, že jedině tito movití hosté mohou lázním vrátit ztracenou ekonomickou energii, odvrátit masové propouštění z lázeňských hotelů a stabilizovat na lázeňství a cestovní ruch navázané služby.

Ivana Kalinová. | Foto: Archiv

Takže vsadily na vysokou diplomacii a o možnosti příjezdu ruských hostů vyjednávají s vládou. „Rusové budou v Karlových Varech pod kontrolou,“ tvrdí primátorka Ferklová. Jenomže o tom se dá polemizovat. Rusové totiž pod kontrolou nikdy nebudou a z minulosti už víme, že v Česku ani nikdy nebyli. Oni si prostě dělají, co chtějí, v tom horším případě se všude chovají, jako by jim město, v němž zrovna dlí, patřilo. Chtít mít Rusy pod kontrolou je tedy přinejmenším stejná utopie, jako se dnes snažit zkrotit koronavirus, který si vesele létá vzduchem, záludně mutuje a lidský organismus leckdy ničí s takovým apetitem, že by se mohl stydět i Otesánek. Nastává tak dilema. Movití Rusové sice mohou lázně ekonomicky pozvednout, ale také je zavirovat. Je tedy na zvážení, zda by tato kombinace nebyla pro Karlovy Vary příliš nebezpečná, ba i vražedná.