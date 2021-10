Byl jednou jeden hodný premiér, který byl tak starostlivý, že když mu končila vláda, rozhodl se podívat, jak si žijí babičky a dědečkové v pečovatelských ústavech. Navštívil i ten v Karlových Varech. Pohádka by to byla pěkná, jenže realita je někde jinde.

Zatímco návštěvy středních škol, kde jsou v nejvyšších ročnících potenciální voliči, jsou před volbami už dávno zakázané, ti v domovech pro seniory se stávají stále terčem agitky vládních politiků pod různými záminkami. A přitom právě klienti těchto zařízení jsou pro ně snadným úlovkem. Bez jakékoliv urážky, jsou totiž mnohdy naivnější a důvěřivější než zmínění studenti. Proč asi právě na ně je cílený prodej s předraženými hrnci? Protože seniory je snadné oklamat navoněným obalem.

Studenti mají navíc v současné době díky internetu a sociálním sítím mnohem více informací než klienti domovů. Nehledě na to, že i když jsou volby svobodné, dost často dávají mladí na rady svých o mnoho zkušenějších rodičů. U seniorů své také udělala izolace v domovech obzvlášť v době covidu. To se to pak loví… Asi by bylo vhodné tyto amorální předvolební praktiky jednou provždy zatrhnout.

Jana Kopecká, šéfredaktorka Karlovarského deníku