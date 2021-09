Každá oprava ulice, do níž se pustí karlovarský magistrát, je pro místní lidi náročná, ale problémy, jimž musejí po dobu rekonstrukce čelit, většinou řeší s nadhledem. Protože konečně a budou mít komunikaci opravenou. Tak kdo by protestoval?

Ale to, co se stalo při rekonstrukci Jízdárenské ulice, je odstrašující příklad, jak město kašle na lidi. Hluboké nezakryté jámy, žádné chodníky ani lávky pro přístup lidí domů, zkrátka naprostý nezájem o bezpečnost tamních obyvatel, kteří se tam každodenně snažili nezranit, případně nezabít. Jejich žádosti o nápravu úředníci a politici (a že jich máme, a také platíme) ignorovali, případně doporučili, aby si to zařídili sami. Když se ale o kauzu začal zajímat tisk, na magistrátu se probudil z letargie a co zjistili? Že ve městě asi taky bydlí lidé. Haleluja…

Náprava pak přišla bleskově, ale bylo to o fous. Město si může jen gratulovat, že se nikomu nic nestalo. I když závěrečný účet vystaví až místní podnikatelé kvůli bagrům zavřených firem. A asi bude tučný. Oprávněně.

Ivana Kalinová, redaktorka Karlovarského deníku