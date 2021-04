Těžko si představit, že za velké miliony odklidí nepořádek po narkomanech a bezdomovcích, a dál by chtěl nechat areál ležet ladem.

Pokud se úřady dohodnou, mohla by zde nakonec vyrůst nová obytná čtvrť, která by nemusela snad ani nikomu vadit. Nahradí totiž nevzhledný, rozpadlý komplex, který vyvolává nekonečné množství problémů, a to s nabídkou bydlení, obchodů, služeb i parkování. Moderní centrum má být zasazeno do jižního svahu s prvky zeleně. Tak proč ne?

Obyvatelstvo pivovaru se tak změní. Otázkou zůstává, zda se díky tomu změní i celkové klima a atmosféra nechvalně proslulé Sokolovské ulice. Policisté, strážníci i hasiči si od toho hodně slibují. Proto je ale třeba také aktivně řešit i drogovou problematiku v této čtvrti, kde dokonce vzniklo i streetové centrum pro závislé, což není jistě náhodou. Možná by to chtělo konečně bouchnout do stolu a podívat se na místa, kde se drogy vaří ve velkém, a vědí o tom i ti, kteří se jich nikdy nedotkli. Jana Kopecká, šéfredaktorka Karlovarského deníku