Jenomže, jak se nyní potvrdilo, jejich hlasy na konečný verdikt stejně mít vliv nebudou. Závěry investora napadl dotčený orgán, velký hráč v této bitvě, a to památkáři. Výšková budova by totiž mohla zastínit památku Rudou věž smrti, která je navíc na seznamu UNESCO. Že v těsném sousedství lidského utrpení a zrůdnosti 50. let minulého století komunisté povolili za éry totality škodovácký závod, je věc jedna. Jenomže dnes už je doba jiná, kdy bychom neměli zapomínat na tvrdou minulost a zastiňovat ji výškovými průmyslovými halami, v nichž jde jen o byznys.

Památkáři jsou si toho dobře vědomi a záměry napadli. V současnosti tak běží dohodovací řízení s odborem plánování a je zřejmé, že památkáři ze svého postoje nesleví. Hale by tedy mohla požehnat následně jen ministerstva. Konání referenda pak ztrácí naprosto logiku.

Jana Kopecká, šéfredaktorka Karlovarského deníku

