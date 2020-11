Tak kdo bude koaliční borec nakonec?

/KOMENTÁŘ/ To, že si na Karlovarský kraj došlápl covid mamutí tlapou a tvrdý lockdown je v tomto regionu realitou, je všeobecně známo. Ale že se tahle čínská mrška obrazně řečeno dostane i do hlav zvolených zastupitelů, to přece jenom nikdo nečekal.

Ivana Kalinová | Foto: Archiv Ivany Kalinové