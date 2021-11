Ivana Kalinová | Foto: Archiv Ivany Kalinové

Má to být výrazná finanční pomoc třem krajům (Karlovarskému, Ústeckému a Moravskoslezskému) při řešení negativních důsledků odklonu od uhlí. V Karlovarském kraji se ale z Fondu pro spravedlivou transformaci (FST), z něhož bude čerpat 6,2 miliardy, stala nepřehledná a chaotická džungle, v níž se téměř ztrácejí nejen krajští politici, ale především ti, kteří by chtěli projekty do Fondu přihlásit. Opozice (ANO a SPD) žádá po krajské koalici informace, seznam všech předložených projektů, jména hodnotitelů a vysvětlení, kdo připravoval vybrané krajské projekty, například Karlovarské inovační centrum za 500 milionů, Krajskou kulturní a kreativní kancelář za 186 milionů či Agenturu pro transformaci za 216 milionů. Na krajském zastupitelstvu, které se věnovalo pouze tomuto bodu, se ale opozice nezvěděla téměř nic.