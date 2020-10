/KOMENTÁŘ/ Co myslíte? Zajímají teď lidi volební programy kandidujících stran do krajských voleb, nebo další a další informace o covidové nenažranosti, kterou si tento čínský virus usurpuje vládu nad všemi kraji? Odpověď je jasná.

Ivana Kalinová | Foto: Archiv Ivany Kalinové

Politici musejí počítat s tím, že na kandidátkách mají dalšího protivného parťáka, který je sice odpuzuje, ale musejí ho přijmout. Pokud se totiž ve volební kampani tohoto tématu netknou, natož ani nenaznačí, jak s ním zatočit, pak jsou pro voliče nezajímaví. „Úspěch ve volbách bude každého Pyrrhovým vítězstvím,“ zavěštil si včera jeden z politických lídrů. Úsporně tak vyjádřil pouze to, co už je jasné. Boj s covidem bude prioritou i pro příští krajskou vládu, protože v Karlovarském kraji požírá téměř vše. Současná krajská koalice (ANO, ODS, Piráti a HNHRM) proto, vlastně i po kritice opozice (KOA, VOK, ČSSD, Starostové, SPD, KSČM a dalších), nyní nasadila hektické tempo, aby z prostřeného krajského stolu ochutnal tento zákeřný vir co nejméně.