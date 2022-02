Po patnácti letech úmorné práce úředníků na novém územním plánu města by jeden čekal, že po jeho schválení by mohly bouchat i zátky od šampaňského. Místo toho na zastupitelstvu bouchaly nervy politiků i přítomných lidí a jediné, co zbylo, je pachuť v ústech i bez vypitého alkoholu. Vedení města totiž členy spolku Chraňme Vary, kteří protestovali proti řešení území bývalého zahradnictví Na Vyhlídce, odkázalo do patřičných mezí. Tedy lidově řečeno: Drž, mlč a nezdržuj.