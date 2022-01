Vypadalo to, že dostavba nejdůležitější dálnice pro obyvatele Karlovarského kraje začíná být dosažitelným cílem, jehož se mnozí řidiči nedožili a marně o něm snili. Rok realizace 2023, 24 není už přece jen tak daleká budoucnost…

Bohužel ale přichází zpráva, že termín zahájení stavby hned tří ze čtyř úseků na území karlovarského okresu se o jeden rok prodlužuje. Je to sice jen rok. Co to je ve srovnání s těmi dvaceti lety, třiceti lety, která tomu předcházela? Jen pouhý okamžik. Můžeme se modlit, aby se nakonec z jednoho nestalo roků deset.

Mezitím možná přijde znovu na přetřes i návrh na výstavbu obchvatu Karlových Varů, který zatím v šuplíku neskončil. Vedení Karlovarského kraje na něm pracuje. K dispozici má hned třináct variant, nejvhodnější je ta severní. Ta by navíc vyvedla dopravu z nebezpečného úseku na I/6 zvaného U Střelnice. I když se mnoho lidí domnívá, že se dálnicí situace nevyřeší, serpentiny zůstanou i na nově stavěném úseku, který totiž má současnou nebezpečnou komunikaci s mnoha nehodami kopírovat.

Jana Kopecká, šéfredaktorka Karlovarského deníku

Dostavba D6 na Karlovarsku se o rok oddaluje