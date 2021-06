Jsou dvě místa v Karlových Varech, která jsou od sebe vzdálená mnoho kilometrů, každé je specifické, přesto je nyní spojuje jedno – budoucnost letního kina. To staré, zchátralé, se nachází mimo klasickou zástavbu, přesto to vypadá, že jeho dny jsou sečteny. Nové, teprve plánované, má stát poblíž jednoho z největších sídlišť a zdá se, že má u vedení města zelenou.

Starý areál potřebuje nákladnou investici. Ne ale přímo kino, ale klub. V minulých letech se objevilo několik pokusů uspořádat tam nějakou akci, ale zájem prý byl minimální. Naopak město už podruhé za sebou plánuje Rolavu jako součást kulturního léta, které nabídne znovu i hudební produkci. Už dnes si lidé stěžují, že jim hlasitá produkce vadí, a říkají, že investice v podobě amfiteátru na Rolavu nepatří.

Problém tam není jen s produkcí, ale i parkováním. Špatná dostupnost je přitom jedním z důvodů, proč má staré kino skončit, že to je pro lidi zkrátka z ruky. V jeho okolí je ale mnoho míst, kde by na rozdíl od Čankovské, kde nezaparkují ani místní, mohli lidé svá auta nechat, jako tomu bylo dlouhé roky za totality. Možná kdyby byla vůle, by další plochy mohly i přibýt. Je zvláštní, že amfiteátr v Lokti je od parkovišť vzdálený na hony, a přitom šlape. Chce to dobrý záměr, propagaci a chuť. To tu ale zřejmě chybí. Jana Kopecká, šéfredaktorka Karlovarského deníku