Velkou zkouškou procházejí v této době děti školou povinné. Během krátké doby se musely naučit plnit své povinnosti na počítačích a řešit úlohy přes mobil.

Jana Kopecká | Foto: Deník

Dalo by se říci, že mnohé se v tom staly přeborníky. Jak by asi vypadala distanční výuka v době předinternetové? To si raději ani nedokážeme představit. Současnost má hodně výhod. Z nich ale pramení i nevýhody, jako jsou stále se zvyšující nároky i na ty nejmenší.