Jsou to naši miláčci, nerozluční parťáci, mnohdy i nejlepší přátelé, kterým se často svěřujeme se svými trápeními. A oni nám svým klidem dávají najevo, že i když mají němé tváře, rozumějí nám. I my jim chceme rozumět, obzvláště pokud vidíme, že naše zvířata něco trápí, ale nedokáží říci, jak jim můžeme pomoci. Člověk, tedy pokud patří mezi ty milující páníčky, a ne ty, kteří si na zvířatech hojí své frustrace, anebo ty, kterým je jejich osud lhostejný a řádně se o ně nestarají, je pak schopný za svého svěřence utratit u veterináře i desetitisíce korun, jen aby mu alespoň trochu pomohl. Bohužel, dost často se stává, že efekt není, peníze nejsou všemocné a že zvíře nakonec zemře. Člověka ale utěšuje vědomí, že se snažil udělat maximum. Vždyť pro správné páníčky to byl regulérní člen domácnosti.

Co ale dělat v momentě, kdy je noc a člověk se pomoci nedovolá, ačkoliv to zkouší, kde se dá? Je schopný volat i na druhou stranu republiky a zaplatit za příjezd veterináře podstatnou část výplaty, stejně má ale smůlu. Nelidové mohou namítat, no a, vždyť je to jen zvíře, tak jaképak štráchy. Ale vždyť i ono má právo na život a pomoc stejně jako my. I když, i my dvounozí máme v poslední době problém, aby nás do péče přijal třeba zubař či pediatr.

Někdo má holt své povolání jen jako povolání, někdo zase jako poslání.

Jana Kopecká, šéfredaktorka Karlovarského deníku

Pět hodin se dívala, jak jí umírá kůň. Pomoci veterinářů se nedočkala