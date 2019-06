Karlovy Vary, Bohatice - Cyklista zahynul při dopravní nehodě v karlovarské části Bohatice.

Sedmapadesátiletý muž jel po stezce vedoucí z Bohatic směrem do Táborské ulice. Při sjezdu z prudkého kopce a nájezdu do pravotočivé zatáčky nejprve najel na vyvýšený obrubník a následně pak do schodiště. Přitom spadl z kola a narazil hlavou do betonu v chodníku. Vzhledem k tomu, že neměl na hlavě ochrannou přilbu, velmi vážně se zranil. Podle záchranářů bylo jeho zranění neslučitelné se životem.