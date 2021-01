Takové byly následky hustého sněžení, které se nad krajem přehnalo v úterý odpoledne a vpodvečer. „Při dopravních nehodách naštěstí nedošlo k žádnému těžkému zranění. Nejvíce sněhová nadílka potrápila řidiče po páté hodině odpolední na úseku dálnice D6 na 135 kilometru ve směru ze Sokolova na Karlovy Vary. Kamiony tam zablokovaly všechny tři jízdní pruhy a dálnice byla po dobu několika hodin zcela neprůjezdná,“ uvedla mluvčí policie Eva Valtová.

Jednou z dopravních nehod, na které se podepsalo nepříznivé počasí, se stala před třetí hodinou odpolední na silnici II/198 ve směru z Toužimi na Kojšovice. "Jednatřicetiletá řidička vozidla Peugeot zřejmě nepřizpůsobila rychlost stavu vozovky a na zasněžené silnici dostala smyk. Následně vyjela mimo komunikaci, kde se přetočila přes střechu. Při dopravní nehodě utrpěla lehká zranění, se kterými byla následně převezena zdravotnickou záchrannou službou k lékařskému ošetření do nemocnice. Škoda byla předběžně odhadnuta na téměř 40 tisíc korun," upřesnila Valtová.

O půl hodiny později havaroval kvůli smyku také šestadvacetiletý muž na dálnici D6 ve směru od Březové na Sokolov. "Na zasněžené vozovce dostal se svým vozidlem značky Mercedes smyk, který se mu nepodařilo vyrovnat a následně narazil do středových svodidel. Při dopravní nehodě naštěstí nedošlo k žádnému zranění. Škoda byla předběžně odhadnuta na částku kolem 50 tisíc korun," konstatovala mluvčí.

Informaci o další dopravní nehodě dostali policisté po třiceti minutách. Devětatřicetiletý muž dostal na zasněžené Nádražní ulici v Sokolově smyk. "I on zřejmě nepřizpůsobil rychlost stavu a povaze komunikace a v pravotočivé zatáčce uvedl svůj automobil značky Škoda do smyku. Poté přejel do protisměru, kde se střetl s právě protijedoucím vozidlem značky Volkswagen. Policisté následnou lustrací zjistili, že devětatřicetiletý muž usedl za volant i přes skutečnost, že není držitelem příslušného řidičského oprávnění. Škoda na vozidlech byla předběžně odhadnuta na téměř 40 tisíc korun," popsala policejní mluvčí.

Bourali i řidiči v Karlových Varech. Smyk při průjezdu levotočivou zatáčkou dostal jednačtyřicetiletý řidič vozidla Peugeot v ulici Na Vyhlídce v Karlových Varech. Následně narazil do zaparkovaného automobilu, který naboural do dalšího stojícího vozidla. "Při této dopravní nehodě ke zranění nedošlo. Způsobená celková škoda byla předběžně odhadnuta na částku kolem 150 tisíc korun," poznamenala Valtová s tím, že alkohol byl u všech řidičů vyloučen provedenou orientační dechovou zkouškou a uvedené dopravní nehody jsou nadále v šetření dopravních policistů.

Mluvčí apeluje na všechny motoristy, aby sledovali aktuální vývoj počasí a přizpůsobili jízdu povětrnostním podmínkám a stavu vozovky, neboť se podmínky na silnici mohou velmi rychle změnit. "Sníh má v následujících dnech vystřídat obleva a místy tak mohou komunikace namrzat. Řidiči by v tomto počasí měli být celkově více opatrní, předvídaví a při své cestě nikam nespěchat," dodala.