"Čtyřiatřicetiletý řidič osobního vozidla značky Škoda jedoucí ve směru z Horního Slavkova směrem do Karlových Varů se zřejmě plně nevěnoval řízení a nedal přednost osobnímu automobilu značky Škoda modré barvy jedoucí po hlavní pozemní komunikaci, které řídila pětačtyřicetiletá řidička. Následně došlo ke střetu obou vozidel. Řidiči obou vozidel utrpěli zranění, se kterými byli převezeni Zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice. Zranění také utrpěli čtyři spolujezdci z vozidla Škoda modré barvy, kteří byli taktéž převezeni Zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice," uvedl mluvčí krajské policie Jan Bílek.

Policisté u řidičů provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla u obou s negativním výsledkem. Způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na přibližně 250 tisíc korun. Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody nadále policisté šetří.