"Třiašedesátiletý řidič osobního vozidla značky Škoda ve směru z Bochova do Toužimi začal na rovném úseku předjíždět nákladní automobil značky DAF, který řídil čtyřicetiletý muž. Při předjíždění ohrozil protijedoucí vozidlo značky Mercedes, které řídil jednapadesátiletý muž. Při zařazení zpět do svého pruhu před předjížděný nákladní automobil měl třiašedesátiletý řidič narazit do levé přední části nákladního vozidla a následně měl narazit do levé zadní části osobního vozidla značky Mercedes. Osobní automobil značky Škoda poté přejel vlevo mimo komunikaci, kde narazil do oplocení," popsal nehodu mluvčí policie Jan Bílek.

Policisté provedli u všech řidičů orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla u řidiče nákladního vozidla a řidiče osobního vozidla Mercedes s negativním výsledkem. U třiašedesátiletého řidiče vozidla značky Škoda vyšla s pozitivním výsledkem 0,41 promile. Způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na přibližně 180 tisíc korun. Přesnou příčinu a okolnosti dopravní nehody policisté nadále šetří.