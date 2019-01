Karlovarský kraj - Stav sedmadvacetiletého řidiče osobního automobilu je po operaci stabilizovaný

Tragická dopravní nehoda, která si vyžádala tři mladé životy, se stala ve středu hodinu po půlnoci u Františkových Lázní nedaleko křižovatky na Aleje.

„Sedmadvacetiletý německý řidič v osobním automobilu Audi jel nejdříve od Chebu na Aš,“ informovala tisková mluvčí policie Martina Hrušková. „Poté se otočil a jel zpět. Kamion za ním ho kvůli pomalé jízdě začal předjíždět.“ Ve chvíli, kdy byla vozidla na stejné úrovni, se Němec rozhodl odbočit vlevo a do nákladního automobilu narazil. „Osobní auto po střetu skončilo na střeše v příkopě vedle silnice,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Martin Kasal. „Hasiči museli hydraulickými vyprošťovacími nástroji odstřihnout všechny dveře.“

Třem cizincům ve věku dvacet, jednadvacet a dvaadvacet let už pomoci nedokázali. „Spolujezdci byli na místě mrtví, těžce zraněného řidiče záchranáři nejprve převezli do chebské nemocnice a poté letecky transportovali do Fakultní nemocnice v Plzni,“ řekla Hrušková.

„Muž leží na anesteziologicko–resuscitačním oddělení naší nemocnice,“ informoval ve středu dopoledne náměstek nemocnice Jiří Poborský. „Lékaři ho operovali a jeho stav je v současné době stabilizovaný. Podle informací, které mám, nedošlo k poškození mozku. Nyní ale nejsme schopni sdělovat nějaké prognózy.“

Podle prvotního vyšetřování nehodu zavinil německý řidič. „Událost je ještě předmětem šetření. Předběžná škoda činí čtyři sta tisíc korun. Teď budeme z odebrané krve zjišťovat, jestli řidič osobního vozu nepožil alkoholické nápoje,“ dodala Hrušková.

Přestože silnice, na které se tragická událost stala není označena jako nebezpečný úsek, smrtelné nehody zde nejsou výjimkou. Jen o několik metrů dál od poslední nehody připomíná kříž u silnice smrt motorkáře. Tato dopravní nehoda se zde stala před dvěma roky. O dalších desítek metrů dál v polovině října loňského roku zemřela po dopravní nehodě dvou osobních aut řidička jednoho z vozidel.

„Podle mne je to úsek smrti,“ řekl profesionální řidič Leoš. „Každou chvíli se tady něco stane a nezřídka to má tragické následky. Přitom zcela zbytečně, tentokrát tady umřeli tři kluci, kteří měli celý život před sebou. Není to ale jen o silnici nebo sněhu, záleží hlavně na řidičích. Mladí si myslí, že když mají silné auto, tak jim patří svět. Bohužel tihle na to doplatili,“ dodal.

Na střeše skončila také auta v obci Velká Hleďsebe na Chebsku a v Otovicích na Karlovarsku. Tady ale se šťastnějším koncem. „V obou případech hasiči nemuseli zraněné řidiče vyprošťovat a na místě je ošetřili záchranáři,“ dodal Kasal.

Vydatné sněhové přeháňky komplikovaly dopravu i na Sokolovsku. Policisté hlásí zvýšený počet dopravních nehod. „Ty se naštěstí na Sokolovsku obešly bez zranění,“ sdělila mluvčí krajských policistů Andrea Pomichalová. „Řidiči v řadě případů nestačili na zledovatělých silnicích dobrzdit,“ doplnila.

Silničáři jezdili nepřetržitě. Největší problémy byly v kopcích. „Řidiči kamionů měly potíže vyjet. Naštěstí se doprava na frekventovaných tazích nezastavila,“ uvedl dispečer krajských silničářů Josef Bulka. Horší situace už byla například mezi Boučím a Olovím, kde zůstal ´viset´ kamion. Projet pak nemohly další vozy a dokonce i záchranka. Obdobná situace byla i v lokalitě mezi Březovou a Kamenicí, kde musel řidičům přijet na pomoc sypač. „Mezi Chodovem a Chranišovem jsme pak řidičům kamionů doporučovali, aby tam nejezdili do doby, než silnici uklidíme,“ doplnil Bulka. Varoval také před lokalitami, kde se vozovky neošetřují chemickým posypem. Je na nich místy souvislá vrstva ujetého sněhu a tvoří se ledovka. V horských oblastech se pak kvůli větru tvořily sněhové jazyky.

Podle meteorologů se sněhové přeháňky již zmírní. Teploty se budou pohybovat kolem bodu mrazu.

(Jana Bežáková, Jiří Drozdík)