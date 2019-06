Nakonec ho však zdravotníci odvolali a pacienta převezli do místní nemocnice. Situaci policisté prošetřují.

„Muž projížděl úsekem, kde se vyskytuje mnoho zatáček, a zřejmě nezvládl řízení. Přivolaný vrtulník byl nakonec odvolán a pacienta převezla sanitka do místní nemocnice. Zkouška na alkohol byla u cyklisty negativní. Nehodu i to, jak ní přesně došlo, nadále prošetřujeme,“ podotkla policejní mluvčí Soňa Podlahová.

Nehod cyklistů každým rokem přibývá. Není to tak dávno, co v Karlových Varech také boural cyklista. Ten, protože byl posilněn alkoholem, při své zběsilé jízdě ulicemi nakonec nezvládl řízení a naboural do zaparkovaného vozu.