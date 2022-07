"Osmapadesátiletý řidič osobního automobilu značky Mercedes-Benz, jedoucí ve směru na Muzikov, zřejmě nepřizpůsobil rychlost a vozidlo uvedl do smyku. Poté měl vyjet ze silnice a přední částí automobilu narazit do stromu. Následně měl automobil narazit ještě do dopravního značení a skončit v jízdním pruhu na pozemní komunikaci," doplnil k nehodě krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva. "Při dopravní nehodě došlo k těžkému zranění osmapadesátiletého řidiče, který byl letecky transportován do nemocnice v Plzni." Škoda byla předběžně odhadnuta na částku přibližně 700 tisíc korun.

Druhý zásah byl u hořícího auta. Nehoda, po které auto zcela zachvátily plameny, se stala v úterý ráno. "U požáru v rámci mezikrajské pomoci zasahovali také hasiči z Teplé. Zraněného řidiče převezla sanitka do nemocnice, oheň osobní auto prakticky zničil. Co se na místě stalo, zjišťuje policie," dodal mluvčí.