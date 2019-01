Radošov /FOTO, VIDEO/ – Policejní potápěči našli tělo šestnáctileté Chebanky o sedm kilometrů dále po proudu.

Ani opakovaná upozornění na nebezpečnost jezu v Radošově neodradila v neděli odpoledne partu mladých vodáků od pokusu překonat jej. Jejich hazard skončil smrtí šestnáctileté dívky z Chebu.

„Na jezu se převrátil raft s pěti vodáky. Čtyřem z nich se podařilo dostat na břeh, dívka to štěstí neměla,“ uvedl Pavel Valenta, mluvčí karlovarských policistů. Roli podle jeho slov sehrál i fakt, že ani jeden z posádky raftu neměl plovací vestu, přilbu ani další bezpečnostní pomůcky. „Někteří z vodáků navíc byli pod vlivem alkoholu,“ podotkl mluvčí.

Na místě neštěstí zasahovali hasiči i policisté. Obě složky integrovaného záchranného systému s sebou přivezly i potápěče. Jejich pátrání bezprostředně u jezu však nebylo úspěšné.

„Hledání utonulé se proto posunulo dál po proudu. Tělo dívky našli policejní potápěči až o sedm kilometrů níže,“ pokračoval karlovarský policejní mluvčí.

Kriminalisté nařídili zdravotní pitvu oběti neštěstí.

Ohře už si od začátku letošního roku vyžádala už pět lidských životů. Vodáci podle Valentových slov často zbytečně riskují. „Měli by respektovat označení o sjízdnosti daného jezu. U toho radošovského je hned několik upozornění na jeho nebezpečnost,“ řekl mluvčí karlovarských policistů.

Začátečníkům navíc policejní mluvčí doporučuje, aby se na vodu nepouštěli bez nezbytných bezpečnostních prvků, jako je plovací vesta či helma. „Na vodě by pak měla platit stejná pravidla jako na silnicích. Vodáci by tedy v žádném případě neměli do lodě usedat pod vlivem alkoholu,“ dodal Valenta.