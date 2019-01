Krušné hory - Policie šetří příčinu nehody

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Aleš Vaníček

V kritickém stavu zůstává nadále provozovatel lyžařského areálu Lišák ve Stříbrné na Sokolovsku Jan Izák, kterého v neděli odpoledne srazil pod svahem lyžař. S těžkým poraněním hlavy ho transportoval vrtulník do plzeňské fakultní nemocnice. V ohrožení života se ocitl poté, co do něj lyžař narazil, když zrovna vlekař pod sjezdovkou přijížděl na sněžném skútru.

„Muž po srážce s lyžařem upadl do bezvědomí,“ sdělil mluvčí krajských záchranářů Lukáš Hutta s tím, že utrpěl i vážné poranění hrudníku.

Na sjezdovce zrovna lyžoval i lékař záchranky a další doktor, kteří vlekaři ihned poskytli první pomoc a připravili ho na transport. Dvaatřicetiletý lyžař skončil v rukou záchranářů s otřesem mozku a zlomenou nohou. Podle všeho lyžař tvrdě narazil do vlekaře helmou do hlavy. Ten ji chráněnou neměl. „Stav zraněného muže zůstává nadále vážný,“ informovala včera dopoledne mluvčí plzeňské fakultní nemocnice Renata Jenšíková.

Správa o zranění správce areálu zasáhla místní lidi. „Doufáme jen, že Honza bude v pořádku. Myslíme na něj,“ řekl Boris Jirsík ze Stříbrné.

Srážkou na sjezdovce se nyní zabývá i policie. „Vyšetřování nadále pokračuje,“ sdělila mluvčí sokolovské policie Kateřina Dohnalová. Zatímco horští záchranáři mluví o tom, že vina je na straně lyžaře, který se měl ze svahu řítit, policie připustila, že za srážku je zodpovědný řidič skútru, který měl nečekaně vyjet pod svah zpoza dřevěné boudy. „Obě tyto verze důkladně prověřujeme,“ doplnila mluvčí k vážné srážce ve Stříbrné.