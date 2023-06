Ke kuriózní dopravní nehodě, při níž naštěstí nebyl nikdo vážně zraněn, došlo během víkendu na Sokolovské ulici v Karlových Varech. Mladý řidič prolétl kruhovým objezdem, dostal auto do smyku, přičemž narazil do květináče a ten poškodil přilehlý dům. Škoda byla odhadnuta na 170 tisíc korun.

Víkendová nehoda na Sokolovské ulici. | Foto: PČR

„V sobotu 24. června krátce před půl druhou hodinou ranní došlo v Karlových Varech v ulici Sokolovská k dopravní nehodě osobního automobilu. Dvacetiletý řidič osobního automobilu značky BMW jedoucí směrem od Chebského mostu do ulice Dolní Kamenná zřejmě nepřizpůsobil rychlost a po projetí kruhového objezdu uvedl vozidlo do smyku a přejel vpravo mimo komunikaci,“ popsal nehodu mluvčí policie Jan Bílek.

Řidič následně narazil do betonového květináče, který byl po nárazu odmrštěn do jednoho z domů, který poškodil. „Vlivem nárazu do květináče řidič s vozidlem přejel do protisměru, kde narazil do zaparkovaného vozidla značky Kia, které bylo odraženo do dalšího zaparkovaného vozidla značky Peugeot,“ pokračoval mluvčí policie s tím, že při nehodě utrpěla čtyřiadvacetiletá spolujezdkyně lehká zranění, se kterými byla převezena záchrannou službou do nemocnice.

Víkendová nehoda na Sokolovské ulici.Zdroj: PČR

Řidič se podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem. Mladík měl štěstí, policisté tento přestupek vyřešili pokutou.