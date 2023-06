Přívěsný vozík převážel lžíce bagru. Vlivem velké rychlosti se vlek rozkmital a při nárazu z něho příslušenství bagru navíc vypadlo.

Vážná nehoda u Královského Poříčí. | Video: se svolením ZZS KVK

Obětí tragické nehody tří motocyklů, k níž došlo v úterý 6. června kolem šestnácté hodiny na silnici u Královského Poříčí na Sokolovsku, je známý karlovarský obvodní lékař, jehož jméno nebude Deník z etických důvodů zveřejňovat. Za velkou tragédii může rozkmitání přívěsného vozíku, který byl zapřažen za osobní vozidlo Škoda, jež právě tou dobou stejným místem projíždělo. Vlek auta, který převážel těžké lžíce od bagru, tak v podstatě smetl všechny motorkáře. Navíc z něho při srážce lžíce bagru vypadly a motorky do nich ještě narazily.

„Skupinka motorkářů jela pohromadě, když je smetlo auto s vlekem,“ uvedl zdroj redakce.

Tato teorie je oficiální i pro policii. „Čtyřiapadesátiletý řidič osobního automobilu Škoda s přívěsným vozíkem, na kterém byly naloženy dvě lžíce k bagru, jel od obce Nové Sedlo směrem ke Královskému Poříčí. V pravotočivé zatáčce zřejmě nepřizpůsobil rychlost, čímž mělo dojít k rozkmitání přívěsu. Následně s jízdní soupravou přejel do protisměru, kde došlo k nárazu do motocyklu značky BMW, který řídil osmatřicetiletý muž. Po nárazu se osobní automobil s přívěsem vrátil zpět do pravého jízdního pruhu a vyjel vpravo mimo komunikaci na travnatou plochu. Poté přejel znovu do protisměru, kde se s jízdní soupravou otočil. Následně došlo k nárazu dalšího motocyklu značky BMW, který řídil osmačtyřicetiletý muž, do zadní části osobního automobilu,“ upřesnil mluvčí policie Jan Bílek.

Tragická nehoda u Královského Poříčí: Nezvládnutí vozidla a smrt motorkáře

Bohužel tím ale tragická událost neskončila. „Vlivem nárazu došlo k rozpojení jízdní soupravy. Z přívěsu následně spadla na komunikaci do levého jízdního pruhu jedna z převážených lžic, do které zřejmě poté narazil třetí motocykl značky BMW, který řídil padesátiletý muž,“ doplnil mluvčí policie.

Známý osmačtyřicetiletý lékař na místě bohužel svým zraněním podlehl. Žena (44 let) se středně těžkými až vážnými poraněními byla letecky transportována do Plzně, muž (50 let) s mnohačetnými středně až těžkými zraněními do také do Plzně a další motorkář (39 let) skončil se zraněným kotníkem v karlovarské nemocnici.

„Sokolovští kriminalisté už ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu usmrcení z nedbalosti,“ uzavřel mluvčí Bílek.