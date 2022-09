Tragickou nehodu, od níž ve středu 31. srpna, uplynou přesně čtyři týdny, přežila jen matka, pražská praktická lékařka Eliška S., kterou musel vrtulník transportovat se středně těžkými zraněními do FN Plzeň. Teď si nejen tato žena, která ztratila své nejbližší, klade otázku, zda jsou dálnice bezpečné, zda svoji roli v tragédii nemohl sehrát i fakt, že na místě jsou čtvrt století stará svodidla. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se hájí tím, že svodidla odpovídají normám, nicméně i ono čeká na závěry šetření policie.

„To poslední, před tou srážkou, si vybavuji, že kamion byl před naším autem. Pak nic. Žádný křik, žádný hluk, vlastně si nepamatuji ani žádnou bolest. Jediná informace, kterou jsem měla, byla, že manžel s dětmi zemřeli,“ svěřila se Eliška S. České televizi.

Dodala, že si vybavuje, jak lehce kamion překonal středová vozidla. Připadalo jí to, jako když najedete v trošku vyšší rychlosti autem na vyšší obrubník. Se ztrátou syna a dětí se stále těžko srovnává. „Zmizeli během vteřiny a já neměla šanci se s nimi naposledy rozloučit,“ posteskla si lékařka.

Nákladní vozidlo přejelo na D5 u Benešovic do protisměru: tři mrtví

Připomněla, že v relativně krátké době jde o druhý podobný případ. V květnu na D1 u Prahy prorazil kamion středová svodidla a v protisměru naboural tři auta. Dva lidé zemřeli, tři byli zraněni. „Jsou dálnice skutečně bezpečné? Co ta svodidla?… Já už nechci, aby se to stalo někomu dalšímu,“ dodala Eliška S. v ČT.

K neštěstí už se nechce vracet. „Své poselství o zlepšení bezpečnosti jsem již předala, dále na veřejné výstupy již nemám sílu,“ napsala Deníku.

Svodidla mění

Mluvčí ŘSD Jan Rýdl Deníku potvrdil, že svodidla jsou na místě tragédie skutečně stará 25 let, od zhotovení tohoto úseku. „Ocel je ale pořád ocel a navíc procházejí pravidelnou revizí a kontrolou, takže byla v naprostém pořádku. Svodidla odpovídají normám, které byly tehdy platné nejen v České republice, ale v celé Evropě,“ uvedl Rýdl.

Potvrdil, že v současnosti už je několik let v platnosti nová norma, takže na nových úsecích nebo při modernizacích dálniční sítě už ŘSD osazuje nová svodidla, která mají větší zádržnou flexibilitu. O časovém horizontu, do kdy by mohla být bezpečnější svodidla všude, nechtěl spekulovat.

Silnici mezi Novou Hospodou a Planou uzavřela tragická nehoda

„Svodidla jako na onom místě najdete i jinde v republice. To ale automaticky neznamená, že ta dálnice je nebezpečná,“ upozornil Rýdl a zdůraznil, že dálnice je 4x - 5x bezpečnější než kterákoli jiná silnice nižší třídy. Připomněl také, že nehoda byla specifická v tom, že kamion nenajel na vozidla šikmo, jak to bývá běžné, ale v podstatě v pravém úhlu. „Poskytujeme maximální možnou součinnost Policii ČR při vyšetřování nehody u Benešovic, protože chceme, aby i na základě znaleckých posudků zjistila, jaký byl přesně nehodový děj a jak k něčemu takovému mohlo dojít,“ uzavřel Rýdl.

Čeká se na posudky

Na závěry policie si ale budou muset všichni počkat. „Byly zadány znalecké posudky. A to na pneumatiku, jejíž prasknutí je jednou z verzí příčin nehody, a poté byl přibrán znalec v silniční dopravě, odvětví analýza příčin dopravních nehod. Ten zkoumá celý mechanismus nehody,“ řekla Deníku tachovská policejní mluvčí Iva Vršecká.

Posudky budou klíčové pro posouzení případné trestní odpovědnosti řidiče kamionu a měly by zodpovědět i otázku, jakou roli v neštěstí sehrál stav dálnice včetně svodidel. Jejich zpracování ale potrvá měsíce.