"Na projíždějící auto spadl v sobotu odpoledne strom. Nehoda se stala na silnici I/13 u Stráže nad Ohří. Osoby ve vozidle nebyly zraněné, spadlý strom následně blokoval průjezd přes celou šířku vozovky. V obou směrech před místem nehody stály kolony vozidel. V jednu chvíli pak zpoza kolony přijelo osobní vozidlo, které zezadu narazilo do zásahové cisterny hasičů ze stanice Ostrov a následně narazilo ještě do vozidla policie. Jak naše cisterna, tak policejní vůz měl zapnuté majáky. Při srážce s hasičkou cisternou narazilo osobní auto také do jednoho zasahujícího hasiče, kterého lehce zranilo na noze. Další hasič pak stihl na poslední chvíli uskočit, stál přesně v místech, kam směřoval náraz do cisterny. Druhý hasič utrpěl lehké zranění na ruce. Oba byly ošetřeni na místě posádkou záchranné služby," sdělil mluvčí hasičů Martin Kasal.

Příčinu nehody vyšetřuje policie.